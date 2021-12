Copa 2 de Julho reúne 40 equipes sub-15 a partir deste sábado

Começa neste sábado, 29, e segue até 10 de julho, a tradicional Copa 2 de Julho, torneio de futebol sub-15. A 11ª edição da competição vai contar com 40 times e terá 95 jogos até a grande final, que será disputada no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

A Copa 2 de Julho terá oito grupos com cinco equipes cada, classificando-se para a fase de oitavas de final duas equipes por grupo. Os jogos do torneio acontecem nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Cachoeira, Mata de São João, São Francisco do Conde, Saubara, Maragojipe e Feira de Santana.

Nesta sexta-feira, 28, Algumas equipes começam chegar em Salvador: Palmeiras, Atlético Mineiro, Brausa - EUA, Santarém do Pará, Comercial do Maranhão, CRB de Alagoas e o Sport Recife, atual campeão do torneio.

