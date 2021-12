Convocado de última hora, Daniel Alves se apresenta à seleção nesta sexta

O lateral-direito Daniel Alves se apresenta à seleção brasileira na manhã desta sexta-feira, 11. O jogador do Barcelona foi convocado para o lugar de Danilo, cortado por contusão, quando já se preparava para gozar as férias. Ele se junta ao grupo no hotel que serve de concentração, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, e deve chegar tempo de participar do treinamento marcado para o mesmo dia.

Aos 32 anos, Daniel já não contava muito com uma convocação para a seleção. Ele foi um dos jogadores bastante criticados na última Copa do Mundo e não vinha tendo chances com Dunga - apesar de ter disputado, sob o comando do treinador, competições como a Copa América de 2007, a Copa das Confederações em 2009 e a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

Mas, com o corte de Danilo, Dunga optou por sua experiência. "O Daniel já trabalhou conosco no outro ciclo, é experiente, campeão da Champions, versátil e joga há muito tempo na Europa", elencou Dunga ao falar da convocação, destacando também a eficiência do lateral nas bolas paradas.

Danilo prosseguirá tratamento no Real Madrid, clube que acaba de contratá-lo, segundo informou a CBF. De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, a recuperação poderá levar até três semanas, por isso o jogador foi cortado.

adblock ativo