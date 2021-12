Convocações de Everton Ribeiro e Bruno Guimarães são novidades na lista de Tite

Com novidades na convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira, 6, o técnico Tite começou a construir o grupo que jogará as primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Everton Ribeiro, do Flamengo, e o ex-Athletico Paranaense, Bruno Guimarães, atual jogador do Lyon, da França, foram umas das surpresas na lista do treinador. Volta de Neymar e convocação de Bruno Henrique, após lesão, também são destaques da lista de convocados (confira relação abaixo)..

O Brasil inicia a caminhada nas eliminatórias diante da Bolívia, no dia 27 de março, na Arena Pernambuco, e Peru, no dia 31 em Lima. Segundo o cronograma da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a apresentação dos atletas convocados será entre os dias 22 e 23 de março, em Recife.

Convocação da seleção sub-23

Nesta sexta também foi anunciada a convocação da Seleção Brasileira Sub-23 comandada pelo técnico André Jardine. Com o Brasil classificado para a Olímpiadas de Tóquio, que acontece em junho, o treinador chamou jogadores famosos que em sua maioria pertencem a times europeus. As principais novidades foram Vinicius Júnior, do Real Madrid, Lucas Paquetá, do Milan e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

A convocação não contou com a presença do goleiro Ivan (Ponte Preta) e do volante Bruno Guimarães (Lyon) convocados para a seleção principal pelo técnico Tite. Outras ausências sentidas foram a do meia Gérson, do Flamengo e do atacante Rodrygo, do Real Madrid.

No entanto, mesmo com a lista definida, a equipe ainda não tem adversários definidos para a data FIFA. O Brasil enfrentaria a Coreia do Sul e o Egito nos dias 26 e 29 de março em Dubai, nos Emirados Árabes, mas os amistosos foram cancelados por causa do coronavírus. A CBF busca novos adversários.

