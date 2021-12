Contundida, Na Li anuncia que não jogará o US Open

O US Open sofreu uma importante baixa nesta quinta-feira. A chinesa Na Li anunciou que não vai participar do Grand Slam norte-americano, assim como dos Torneios de Montreal e Cincinnati, em razão de dores no joelho. Assim, a competição nova-iorquina não contará com a segunda colocada no ranking da WTA.

Os três torneios são disputados praticamente em sequência no mês de agosto. "Eu gostaria de avisar a todos os meus grandes fãs que, infelizmente, eu vou ter que ficar fora dos próximos eventos da WTA em Montreal e Cincinnati, bem como do US Open", escreveu Na Li em seu perfil no Facebook.

Na Li explicou que as dores no joelho vêm afetando o seu desempenho em quadra há algum tempo. "Desde março, eu tenho sofrido com meu joelho e ele não está exatamente como eu preciso para jogar no mais alto nível. Minha equipe médica me aconselhou e disse que preciso tirar um tempo para descansar meu joelho", explicou.

A chinesa não joga desde que foi eliminada na terceira rodada de Wimbledon pela checa Barbora Zahlavova Strycova no final de junho. Na Li espera ter condições de atuar novamente em setembro, em torneios marcados para o seu país. "Estou ansiosa para voltar à quadra neste outono em Wuhan e Pequim", disse.

Nesta temporada, Na Li conquistou o título do Aberto da Austrália, em janeiro, em Melbourne. Afastada das quadras, ela corre o risco de perder algumas posições no ranking, pois avançou às semifinais em Cincinnati, Toronto - a cidade se reveza com Montreal como sede do torneio canadense - e também no US Open.

