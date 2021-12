Contratação de Cristaldo é avaliada por Bahia e Vitória

Bahia e Vitória estão no momento movimentando-se no mercado em um mesmo sentido: na busca por atacantes. E um nome em comum que está na pauta dos arquirrivais é o do argentino Jonatan Cristaldo. O jogador de 28 anos, teve duas passagens recentes pelo Palmeiras, foi oferecido aos dois clubes, que cogitam a possibilidade de tê-lo no elenco.

Pesa a favor do negócio as condições apresentadas. Ele receberia um salário considerado “baixo” para os padrões da dupla e firmaria contrato somente até o meio do ano. Joga contra o argentino o seu desempenho recente, algo que também é levado em consideração por Bahia e Vitória. Em 2017, ele vestiu a camisa do Monterrey (MEX) e do Vélez Sarsfield (ARG), mas atuou pouco. Foram 13 partidas (quatro como titular) e apenas um gol marcado. E, no ano anterior, por Palmeiras e Cruz Azul (MEX), foi só um pouco melhor: 25 jogos (10 como titular) e nove tentos anotados.

Argentino é avaliado pela dupla Ba-Vi (Foto: Cesar Greco | Ag. Palmeiras | Divulgação)

A última temporada em que teve um rendimento mais consistente foi a de 2015, pelo Verdão. Nesta, ele jogou 44 vezes (19 como titular) e marcou 12 gols. É justamente o que ele fez no Palmeiras que chama atenção dos clubes baianos. O modo aguerrido de atuar do argentino é visto com bons olhos.

Gordo ou magro?

No ano passado, entretanto, Cristaldo parece ter relaxado um tanto. Gerou comentários jocosos uma foto sua com a camisa do Vélez, em que ele aparece com uma barriguinha saliente. A resposta veio em postagens recentes nas suas redes sociais, nas quais ele exibe boa forma em treinamentos.

Empresário do jogador, Martín Guastadisegno confirmou estar tratando tanto com Bahia quanto com Vitória. Mas ressaltou: “São só conversas. Nenhuma negociação está fechada”. Nenhum dos clubes confirma oficialmente o interesse.

