Contraprova de exame confirma doping de Asafa Powell

A Comissão Antidoping da Jamaica anunciou nesta sexta-feira que a contraprova dos exames antidoping de Asafa Powell, ex-recordista mundial dos 100 metros, Sherone Simpson e outros três atletas do país deram positivo para doping, numa repetição do resultado da primeira amostra coletada dos competidores.

De acordo com a entidade, todos os cinco atletas foram notificados dos resultados dos exames. A partir disso, a comissão explicou que vai encaminhar os resultados para o painel disciplinar antidoping jamaicano, que dará prosseguimento ao processo, com a realização das audiências dos atletas, ainda sem uma data definida.

Em julho, Asafa Powell revelou que deu positivo em exame antidoping realizado durante o Campeonato Jamaicano, a seletiva do país para o Mundial de Atletismo, ao testar positivo para a substância estimulante oxilofrina. Além dele, Sherone Simpson e outros três atletas do país também testaram positivo durante a competição.

Agora, com a confirmação do resultado positivo, através da contraprova, Asafa Powell enfrentará um julgamento que lhe deverá render uma suspensão do esporte. O velocista foi o último detentor do recorde mundial dos 100 metros antes do também jamaicano Usain Bolt quebrá-lo em 2008. Ele também ajudou a Jamaica a faturar a medalha de ouro no revezamento 4x100 metros nos Jogos Olímpicos de 2008.

