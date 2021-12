Contrações da dupla BaVi são regularizadas e já podem estrear

Os reforços contratados pela dupla BaVi na pausa do calendário nacional para a realização da Copa América já estão regularizados e à disposição para estrear. Do lado do Bahia, o zagueiro Juninho e o meia venezuelano Guerra, reforçam o tricolor. Já o Vitória já tem disponíveis o goleiro uruguaio Martin Rodriguez e os meias Chiquinho e Baraka.

Apresentados na manhã desta segunda-feira, 8, no Fazendão, Juninho e Guerra chegam ao Esquadrão emprestados pelo Palmeiras. Eles viajaram com a delegação para Porto Alegre, onde o Bahia enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. A tendência é que ambos sejam reservas.

No Leão, que se prepara para o duelo contra o Cuiabá, nesta terça, 9, às 19h15 no Barradão, o goleiro uruguaio Martin Rodriguez e os meias Chiquinho e Baraka são opções para a equipe comandada pelo técnico Osmar Loss. Martin inclusive é cogitado para entrar na vaga de Ronaldo na meta rubro-negra.

Além de disputar um vaga nas semifinas da Copa do Brasil, o Bahia está na oitava posição da Série A do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. O Vitória, por sua vez, está na última colocação da Série B, com apenas quatro pontos.

adblock ativo