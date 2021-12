Contra sueco Gustafsson, Jon Jones almeja novo recorde

A edição 165 do UFC, na noite deste sábado, 21, às 19h15 (horário de Brasília), pode entrar para a história do maior torneio de vale-tudo do mundo. Na luta principal do card, o campeão dos meio-pesados, Jon Jones, faz sua sexta defesa de cinturão contra o desafiante, o sueco Alexander Gustafsson, em Toronto, no Canadá.

Se vencer, o norte-americano, de 26 anos, quebra a marca de defesas (5) na divisão, que pertence a ele mesmo e ao compatriota Tito Ortiz, e se consolidada como o maior lutador de todos os tempos da categoria.

Após conquistar o título contra o brasileiro Mauricio Shogun - no UFC 128, em 19 de março de 2011, o marrento "Bones" já superou Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort e Chael Sonnen.

O adversário deste sábado não tem currículo de peso se comparado aos lutadores citados anteriormente. Porém, Gustafsson se apega a dois fatores para surpreender. O primeiro, a boa fase. O sueco venceu suas últimas seis lutas do cartel total de 16 no UFC - são 15 vitórias e um revés, para o americano Phil Davis.

Se não bastasse, supera o campeão no quesito altura. Com 1,95 m, Gustafsson é dois centímetros mais alto que Jones. Pela primeira vez, o campeão não poderá tirar, na teoria, tanta vantagem de sua altura, algo que já é corriqueiro.

"Será um pouco mais complicado trabalhar o boxe, ficar em pé. Mas ele é um lutador completo. Estarei preparado para tudo", disse Jones. Embora o nome do campeão da categoria meio-pesado tenha sido constantemente relacionado a uma superluta contra Anderson Silva, Jones reforçou estar totalmente concentrado na sua defesa de cinturão.

"Não estou pensando no futuro agora. No momento, esta é minha superluta", afirmou Jon Jones. Quem sair vencedor do duelo vai encarar posteriormente o brasileiro Glover Teixeira, que, ao vencer Ryan Bader no UFC Fight Night 28, garantiu o direito de disputar o cinturão dos meio-pesados.

Renan Barão

Quatro brasileiros estarão em ação deste sábado. No card preliminar, Renee Forte e Wilson Reis. No principal, Michel Prazeres e o potiguar Renan Barão. Este último fará, contra o norte-americano Eddie Wineland, a segunda defesa consecutiva do cinturão interino dos pesos galo.

