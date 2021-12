Contra Sérvia, Brasil vai em busca do hexa no Mundial Sub-20

Mais do que a possibilidade de conquistar o título do Mundial Sub-20, o Brasil tem a chance de se igualar à arquirrival Argentina como a equipe mais vitoriosa na história do torneio. Para tanto, a seleção precisa vencer a Sérvia na madrugada deste sábado, às 2h (horário da Bahia), na grande final da competição. O jogo acontece no Estádio North Harbour, em Auckland, na Nova Zelândia.

Os 'canarinhos' foram campeões cinco vezes (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), com dois vices (1991, 1995 e 2009), enquanto que os argentinos venceram em seis ocasiões (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), com um 2º lugar (1983). Já para os sérvios, essa seria uma conquista inédita.

O Brasil, que passou nos pênaltis por Uruguai e Portugal, chega à final invicto. Na semifinal, goleou Senegal por 5 a 0. Já os sérvios foram um pouco mais irregulares, tanto que estrearam com derrota de 1 a 0 para o Uruguai. Porém, foram reagindo e nas semifinais bateram Mali por 2 a 1, na prorrogação.

Rogério Micale, técnico da seleção, trabalhou o aspecto psicológico dos jogadores, mostrando que eles não devem ficar animados com o bom resultado das semifinais, uma vez que não há tempo para comemorações. "Nós deixamos a euforia para os torcedores. Não temos motivos para comemorar ainda, pois o objetivo principal não foi alcançado ainda", disse Micale, que não tem problemas de suspensão ou contusão para escalar sua equipe.

Pelo lado da Sérvia, o técnico Veljko Paunovic joga a responsabilidade para o adversário. "Conseguimos um grande resultado em chegar a esta final contra o Brasil, que tem todo o favoritismo. Meus jogadores estão se dedicando para fazer algo muito importante para a seleção, o país e para a carreira deles. Vamos com alegria em busca de um grande jogo", disse Veljko, que também não tem problemas de escalação e vai manter a base que superou Mali.

Jean busca recorde

Único jogador do futebol baiano no elenco nacional, o goleiro Jean, do Bahia, pode fazer história na na final da Copa do Mundo.

O titular do Brasil, caso fique mais de 74 minutos sem levar gols (soma, no momento, 502 minutos), irá superar o feito do português Mika, na edição de 2011, e se tornar o goleiro que passou mais tempo sem ser vazado em um Mundial Sub-20.

3º lugar

Um pouco mais cedo, às 22h30, Senegal e Mali se enfrentarão, também em Auckland, na disputa do 3º lugar.

