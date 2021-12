Contra o Peru, Brasil busca vitória para ficar em paz com torcida

Na estreia da Copa América, contra a Bolívia, no Morumbi, vaias após um primeiro tempo sem gols. Contra a Venezuela, na Fonte Nova, novas vaias no final de jogo após o 0 a 0. Contra o Peru, hoje, às 16h, na Arena Corinthians, fica a esperança de um resultado diferente, e que os aplausos finalmente possam aparecer, para conciliar a conturbada relação entre torcida e Seleção Brasileira durante o torneio.

Depois do jogo em Salvador, Filipe Luís foi um dos jogadores a se queixar das vaias da torcida para o time. “Obviamente que não ajuda a torcida vaiar, a torcida ir contra a gente. Quem sai perdendo é o Brasil”, desabafou o lateral-esquerdo.

Além da reconciliação, necessária para o time crescer na próxima fase, fica a possibilidade de garantir a liderança do grupo A. Ambos com quatro pontos, o Brasil está na frente do Peru por conta do saldo de gols – 3 contra 2.

Com o ataque tendo muita dificuldade para criar jogadas de ameaçar as defesas rivais, muito se fala em mudanças do trio ofensivo. No treino de ontem, Everton Cebolinha e Gabriel Jesus treinaram no time titular, nas vagas de David Neres e Richarlison. Mas Tite preferiu fazer segredo.

“Vou segurar. Temos muitos atletas com diferentes características. Eu tenho dito que uma característica pode emprestar para um jogo. Por outro lado, não posso prever o que vai acontecer”, despistou o comandante da seleção.

Tite conta apenas com um problema na composição do elenco da peleja. O treinador terá a ausência de Fernandinho, que sentiu dores no joelho esquerdo após um entorse no treino da quinta-feira.

“Fernando não (joga). Como foi colocado. Fernandinho está fora. Não tem condição clínica. Ele está fora. Não está à disposição”, afirmou.

Péssima recordação

O duelo marca o reencontro do time que eliminou o Brasil na Copa América Centenário, última edição da competição, em 2016. Naquela vez, o time do mesmo Ricardo Gareca eliminou o Brasil na fase de grupos com um gol irregular de Ruidíaz, por 1 a 0, num episódio conturbado que levou Dunga à demissão.

O duelo segue sendo lembrado entre os peruanos. “Me lembro da partida contra o Brasil, de quando eu entrei no segundo tempo. Foi uma partida boa. Espero que tenha mais uma oportunidade de jogar e que a partida termine como nos Estados Unidos. Vamos tratar de fazer o que sabemos, criar chances, trabalhar com nossas forças e fazer um bom jogo”, recordou Yoshimar Yotún, meio-campista.

A situação daquele duelo pode se repetir, já que o Brasil pode ser eliminado ainda na fase de grupos, mas a situação é bem mais fácil neste ano, já que em 2016 apenas os dois melhores avançavam de grupo. Nesta edição, passam os dois melhores terceiros colocados dos três grupos. Então, mesmo com a derrota, apenas uma improvável combinação poderia eliminar o Brasil na Copa América.

Para evitar um novo vexame, Tite já sabe o que mudar na equipe. “Processo criativo e efetividade tem que melhorar. Tem que traduzir posse, qualidade, finalizações e finalizações que resultam em gol”.

O adversário pode ser uma pedra no sapato do Brasil. Ricardo Gareca, treinador, vive um bom momento com seus selecionados. Desde que chegou ao comando alvirrubro em 2015, o time chegou à terceira colocação da Copa América do mesmo ano e levou o time ao Mundial de 2018, trazendo o Peru de volta a uma Copa do Mundo após 36 anos.

Reencontro

O jogo também marca o reencontro entre Tite e o atacante Paolo Guerrero. Os dois trabalharam juntos na época de Corinthians e, entre os títulos, conquistaram o Mundial de Clubes, no qual o peruano marcou o gol do título contra o Chelsea.

“Sobre Guerrero e todos jogadores que trabalham comigo, a gente acaba tendo laço de amizade e respeito muito grande. Todos, não gostaria de enfrentá-los. O Gareca (técnico do Peru) já vem trabalhando há muito tempo. Mexe em uma estrutura tática”, comentou treinador brasileiro.

*Sob a supervisão do editor-interino Rafael Tiago Nunes

