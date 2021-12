Contra o Mogi, Vitória busca fazer história no NBB

Após a classificação histórica para as quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória/Universo teve apenas quatro dias para encontrar um esquema tático que abra caminho ao triunfo contra o Mogi. Segundo melhor na fase de classificação, o time paulista garantiu vaga direta nos playoffs das quartas, que terá o primeiro da melhor de cinco jogos neste sábado, 22, às 19h, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.

Ao contrário da equipe baiana, que disputou cinco partidas duras na fase anterior, a paulista treina há 20 dias. Para o técnico do Vitória, Régis Marrelli, vai ser preciso lançar mão de todas as possibilidades táticas para vencer o duelo. E também contar com o reforço do 12º jogador.

“No último jogo das oitavas, o ginásio teve 1.600 pessoas. Esperamos que compareçam em massa novamente. A torcida é peça fundamental para a gente conseguir essa vitória”, convocou. Novamente com portas abertas, o ginásio dispõe de 2.060 vagas que a equipe baiana espera ver completas.

Em quadra, Marrelli terá o desafio de segurar o campeão paulista e sul-americano. “Temos que reduzir os espaços”, definiu Marrelli, que, na preparação de sua equipe, exibiu vídeos para mostrar o quanto os paulistas jogam no erro do adversário, correm muito e têm uma transição e contra-ataque bastante fortes.

No ano passado, o Vitória foi barrado nos playofffs das oitavas pelo próprio Mogi. Este ano, na primeira fase, o time paulista venceu dentro e fora de casa. Apesar do retrospecto desfavorável, Marrelli está confiante devido à evolução do elenco rubro-negro. Contratados para a temporada, os norte-americanos Kenny Dawkins e Chris Hayes foram eleitos para o time NBB Mundo. Hayes, porém, está com um menisco lesionado e joga no sacrifício.

Já o Mogi, além de colocar os norte-americanos Tyrone e Shamell como titulares do NBB Mundo, teve indicados (não eleitos), Caio Torres e Jimmy para o NBB Brasil. De quebra, Shamell, titular em três edições, foi o destaque do jogo, anotou 18 pontos e foi eleito o jogador mais valioso (MVP) pela segunda vez seguida.

Técnico e atletas rubro-negros consideram que as equipes mudaram e passara a ter mais força técnica e física neste ano. “A base do Mogi é praticamente a mesma, mas o time todo é infinitamente superior ao do ano anterior”, analisou Marrelli.

Apesar de considerar o Mogi favorito, o treinador acredita na chance de classificação: “No ano passado era impossível ganhar deles. Agora, eles são favoritos e nós temos que jogar muito bem para conseguir vencer. Mas não é impossível”.

Dawkins acrescenta outro ponto. “No ano passado, tínhamos um time bom, mas não liderança dentro e fora da quadra. Isso vai fazer a diferença, junto com o apoio da torcida”, afirmou.

Chris Hayes preferiu virar a página: “O que aconteceu já se foi. Esta é uma equipe diferente. Nós, simplesmente, temos de jogar o nosso jogo. Nos preparamos o ano todo para este momento”

