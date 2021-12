Contra o Japão, Tite faz testes que podem valer vaga no Mundial

Às vezes o jogador de futebol precisa apenas de uma oportunidade para mostrar serviço e conquistar a confiança do treinador. Seja um jogo completo, 15 minutos ou, quem sabe, até menos tempo em campo. Agora, o esforço a mais pode garantir uma vaga para alguns jogadores na próxima Copa do Mundo, na Rússia, em 2018.

Com mudanças e testes entre os 11 titulares, Tite ajusta elenco para o amistoso contra o Japão, nesta sexta-feira, 10, às 9h (da Bahia), no estádio Pierre Mauroy, em Lille, na França.

As principais novidades são o lateral direito Danilo, do Manchester City, o zagueiro Jemerson, do Monaco, e o meia Giuliano, do Fenerbahçe – este herdou a vaga de Philippe Coutinho, meia do Liverpool, que seria escalado por Tite na função. Por ainda não estar recuperado de lesão, a vaga acabou ficando com Giuliano.

Alguns outros atletas que não são considerados titulares, mas que já integram o grupo há algum tempo, também ganharam chance. Willian é um deles. Ele chegou a integrar o time titular em algumas oportunidades, mas viu o posto entre os 11 inicias ser ‘roubado’ por Coutinho. Prestigiado pelo treinador, o atleta não só começa jogando como também será o capitão da equipe.

O volante Fernandinho também terá uma chance na partida. O jogador costuma ser o reserva imediato de Paulinho e/ou Renato Augusto. De acordo com Tite, ele deve atuar numa função similar à de Renato, mais adiantado e mais solto da marcação. Quem segue entre os titulares é o mais defensivo Casemiro.

Outro que ganhou uma oportunidade de se provar é o zagueiro Thiago Silva. Em baixa após a derrota da Seleção na Copa do Mundo de 2014, o defensor terá mais uma chance de recuperar o posto de titular – a zaga principal tem sido formada por Marquinhos, do PSG, e Miranda, da Inter de Milão.

O técnico Tite explicou as alterações na equipe na entrevista coletiva desta quinta, 9. “Fernandinho entra numa posição que Renato [Augusto] vinha exercendo, Giuliano mais solto, com infiltrações. Deixando o desenho e respeitando características de Willian, Neymar, Gabriel. Busco oportunizar Danilo para ter real condição de jogar. Jemerson, da mesma forma”, analisou.

“No caso de Fernandinho, é uma posição que ele exerceu há algum tempo. Tem todas as características para fazer isso bem feito, e assim tenho variações táticas em diferentes setores da equipe”, completou o treinador da Seleção.

Apesar das alterações na equipe que vinha jogando as Eliminatórias, a espinha dorsal da equipe na parte ofensiva segue intacta: Neymar e Jesus começam jogando. À espera de uma oportunidade, Douglas Costa, Diego Souza e Taison ficam no banco.

Os outros testes

Tirando a partida desta sexta-feira, restará outra oportunidade nessa mesma convocação para que os atletas possam mostrar serviço. O próximo duelo será na terça-feira, 14 deste mês, quando os comandados de Tite encaram a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres, às 17h.

No total, contando com o duelo contra os ingleses, serão ainda mais dois amistosos antes da Copa.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

