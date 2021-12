Contra o Caxias do Sul, Vitória busca mais um triunfo no NBB

O time do Vitória entra nesta sexta-feira, 2, em quadra em busca do terceiro triunfo seguido no Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo contra o Caxias do Sul está marcado para as 20h05, no Ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul (RS).

O Leão ocupa a 7ª colocação do campeonato e o Caxias é concorrente direto por uma vaga nos playoffs, já que está na 8ª posição.

Dois jogadores do Leão estão na disputa por vagas para participar do Jogo das Estrelas, que reúne os melhores atletas do NBB. Kenny Dawkins e Nick Okorie estão entre os 18 atletas que disputam 12 vagas para defender o ‘Time Mundo’.

A votação é até domingo, no site oficial do Jogo das Estrelas 2018.

adblock ativo