"Contra a vacina", ex-jogadora de vôlei, Fernanda Venturini toma Pfizer "para viajar"

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini postou vídeo no Instagram afirmando ser contra a vacina contra a covid-19, mas que foi ser vacinada com o imunizante da Pfizer para "poder viajar o mundo". A ex-atleta tem 50 anos e foi incluída recentemente no Hall da Fama da modalidade.

"Gente, olha onde eu e Zeca a gente está.. A gente veio pedalando para tomar a vacina. Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo eu vou tomar. Vou tomar Pfizer que eu acho que é menos pior", disse Venturini em story publicado no sábado, 26.

Fernanda Venturini também encorajou seus seguidores a irem ao mesmo posto de saúde que ela, reforçando o movimento de escolha de vacina. Em todo o Brasil, pessoas tem se recusado a tomar determinado imunizante em detrimento de outro. A vacina da Pfizer é a mais buscada.

"Que esse vírus do mal suma e não volte nunca mais. Quem mora em São Paulo, aqui está vazio vazio. É Pfizer até acabar depois vai entrar a Janssen", falou.

A medida é desencorajada por especialistas, já que todos os imunizantes utilizados pelo Brasil são comprovadamente eficazes. "Acredito que o que as pessoas têm apresentado é ignorância. Elas sabem uma parte da verdade, de que as vacinas têm diferentes eficácias e todo mundo quer tomar a de 95% [da Pfizer], mas não tem a de 95% para todo mundo e não terá nem no ano que vem" disse, ao ‘Uol’, o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Gonzalo Vecina Neto.

