Contra a França, Brasil tentará encerrar tabu no Mundial Feminino

A seleção brasileira conheceu a sua adversária nas oitavas de final do Mundial Feminino. Será a anfitriã França, neste domingo, 23, às 16h (de Brasília), em Le Havre. As francesas estão no caminho das brasileiras graças à vitória por 2 a 0 do Chile sobre a Tailândia, na quinta-feira, em duelo do Grupo F.

O duelo contra a França promete ser complicado. Além de enfrentar as donas da casa, a seleção brasileira tentará o feito de acabar com um longo tabu. As seleções se enfrentaram uma vez em Mundiais. Em 2003, nos Estados Unidos, ainda na fase de grupos, ficaram no 1 a 1 - com gols de Katia Cilene e Marinette. Depois disso foram sete confrontos em amistosos, com cinco vitórias das francesas e dois empates.

"A gente sabe da qualidade da equipe da França. Elas estão jogando em casa, então acabam ganhando uma força muito maior da torcida. Tivemos essa experiência na Olimpíada (do Rio-2016) e sabemos que a torcida empurra muito. Além disso, elas têm uma equipe muito qualificada, mas estamos preparadas para enfrentá-las", analisou a meio-campista Andressinha.

A boa notícia para o Brasil é que o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, contará com o retorno da volante Formiga, recuperada de dores no tornozelo, e pela primeira vez no torneio poderá contar com a craque Marta durante os 90 minutos - ela está bem melhor fisicamente.

"Acho que a Formiga tem condição de ir, a gente está bem confiante. Sobre a Marta, começamos com 45 minutos, depois com 60, e é provável que na terceira partida ela consiga jogar o tempo todo", explicou Nemi Sabeh, médico da seleção.

Nesta quinta-feira, pelo Grupo F, os Estados Unidos derrotaram a Suécia por 2 a 0 e confirmaram o primeiro lugar - as norte-americanas são favoritas ao título. Já o Chile fez 2 a 0 na Tailândia e acabou eliminado - Lara mandou na trave, aos 40 minutos do segundo tempo, o pênalti que daria a classificação ao time sul-americano.

Pelo Grupo E, a Holanda ganhou de 2 a 1 do Canadá, enquanto que Camarões garantiu a sua vaga ao bater a Nova Zelândia por 2 a 1 com um gol nos acréscimos.

