Contra a Colômbia, Dunga inicia seu segundo ciclo na Seleção

Dunga inicia nesta sexta-feira, 5, uma nova era junto à Seleção Brasileira. Quatro anos depois de sair após a eliminação na Copa da África, o gaúcho reestreia em amistoso contra a Colômbia, às 22h, no Estádio Sun Life, em Miami, disposto a mostrar que evoluiu como treinador desde 2010.

Antes mesmo de a bola rolar, o treinador já deu uma amostra de que busca uma nova era. De rejeitado em 2010, Neymar assume o posto de jogador de confiança: será o capitão do novo ciclo de Dunga. "Ele é uma referência, um jogador de qualidade. Apesar da pouca idade (22 anos), é experiente e tem boa postura", justificou o técnico, na quinta, 4, em Miami.

Segundo Dunga, Neymar se mostrou contente com a escolha. "Quando o Gilmar (Rinaldi, coordenador da Seleção) e eu conversamos com ele, falamos primeiro das coisas boas disso. Depois, citamos o kit de responsabilidades, e o Neymar sorriu da mesma forma. É um jogador que gosta de desafios", contou. Além da estreia com a braçadeira, o amistoso será importante para o atacante do Barcelona pelo reencontro com Zuñiga, autor da jogada violenta que o tirou da última Copa.

Em busca de aprovação

O retorno acontece em um momento ono qual boa parte do país clamava pela contratação de um treinador estrangeiro. Portanto, Dunga novamente se vê em uma situação em que precisa desconstruir uma imagem negativa. Nesse sentido, o novo treinador considera que a Colômbia é um adversário ideal para a estreia. "É muito positivo começar o trabalho enfrentando adversários sul-americanos de grande nível, pois isso vai começar a nos dar uma ideia de como está se iniciando o trabalho e o que podemos projetar mais para frente", disse.

Em termos de escalação, ele mandará a campo oito jogadores que estiveram no fracasso do Brasil: Jefferson, Maicon, David Luiz, Luiz Gustavo, Ramires, Willian, Oscar e Neymar. Para o comandante, eles servirão como alicerce para a renovação desejada a partir da demissão de Luiz Felipe Scolari.

"É importante a gente ter um referencial, um exemplo vivo do que aconteceu. Isso não é uma história que contamos. É realidade", explicou Dunga, que quer aproveitar o exemplo negativo para liderar uma redenção no Mundial da Rússia. "Eles podem reescrever as suas histórias dentro da Seleção. Se pegarmos 1970, houve a mesma situação quatro anos antes. A história se repete em alguns momentos. Será assim desde que mudemos a nossa atitude em campo", afirmou.

Para ele, é a hora de quem foi lembrado aproveitar a segunda chance. "Cada um precisa dar o seu melhor para a Seleção Brasileira. É preciso aproveitar sem medo, sem angústia. Só prazer", discursou.

