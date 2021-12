Continua venda de ingressos para Ba-Vi

Os torcedores que ainda não compraram ingresso para assistir o clássico entre Bahia e Vitória deste domingo, 11, pode comprar os ingressos neste sábado, 10. De acordo com o último balanço divulgado pela assessoria da Arena Fonte Nova, foram vendidos mais de 15 mil ingressos até a noite desta sexta, 9.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteria do estádio, na Ticketmix dos shoppings e no Pida!. Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 140.

No dia do jogo, os torcedores devem ficar atentos no acesso para o estádio. Os tricolores devem chegar pela Ladeira Fonte das Pedras e os rubro-negros pelo Dique do Tororó.

