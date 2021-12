Consulado do Inter convoca torcida para jogo na Arena

O Consulado do Internacional em Salvador organiza uma programação especial para o jogo deste sábado, 25, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, e convida os demais torcedores do Colorado a comparecerem ao duelo que marcará o início do Campeonato Brasileiro.

A programação do grupo inclui almoço com preço promocional (R$ 29,00) numa grande churrascaria da capital baiana e traslado de vans (R$ 25,00) até a Arena.

As reservas podem ser realizadas através de contato por telefone com os organizadores Luís Caon (8134-0509), Luís Torres (8134-0509) e Cláudio (9186-1451), ou via email (coloradosemsalvador@gmail.com).

Os ingressos para a torcida visitante na Arena Fonte Nova custam R$ 35,00, a meia, e R$ 70,00, a inteira. Os colorados ficarão localizados no setor Sul do estádio.

