Construção de novo kartódromo tem previsão para 2014

A Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) e a Associação Baiana de Kart (ABK) anunciaram na última quarta-feira, 14, que a construção do novo kartódromo vai começar ainda este ano, com previsão para ser inaugurado em 2014.

A novidade foi anunciada pelo Governo do Estado em um protocolo de intenções entregue às entidades que representam o automobilismo. O terreno de 50 mil m², localizado na Região Metropolitana de Salvador, está sendo escolhido pela ABK e estaria garantida uma verba de R$ 3 milhões para a construção, a ser repassada à FAB.

Ainda nesta quinta-feira, 16, pilotos e equipes finalizam a retirada total de seus equipamentos do kartódromo. Eles ainda vão usar parte da pista para provas do Estadual, até que o novo kartódromo seja inaugurado no ano que vem.

