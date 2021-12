Conquista vence CSA e assume 2º lugar em grupo da Série D

O Vitória da Conquista derrotou o CSA por dois a zero na tarde do último sábado, 8, no estádio Lomanto Júnior, em partida válida pela segunda rodada da Série D.

Thales marcou o primeiro gol do Bode aos quatro minutos da primeira etapa. Daniel ampliou o placar aos 28 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Conquista assumiu o segundo lugar do grupo com três pontos, se recuperando da derrota na estreia fora de casa por 2 a 0 diante do Sergipe.

A outra equipe baiana do grupo, a Juazeirense, não jogou na rodada e está em quarto lugar, com um ponto em um jogo.

Com a Copa das Confederações, a quarta divisão do campeonato brasileiro vai parar suas atividades e só retorna em julho.

Veja a classificação do Grupo 4 da Série D do Brasileiro após a segunda rodada:

1º Sergipe - 4 pontos, 2 jogos.

2º Vitória da Conquista - 3 pontos, 2 jogos.

3º Botafogo-PB - 2 pontos, 2 jogos.

4º Juazeirense - 1 ponto, 1 jogo.

5º CSA - 0 ponto, 1 jogo.

