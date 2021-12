Conquista recebe Sport em estreia da Copa do Brasil

Embora amargue a última colocação do Grupo 3 do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista espera contar com o apoio massivo do seu torcedor na noite desta quarta-feira, 3, no Estádio Lomanto Júnior: o Bode fará o seu jogo de estreia na Copa do Brasil.

O primeiro adversário do alviverde baiano é o Sport e a partida tem sido tratada como uma decisão para o atual campeão da Copa Governador do Estado da Bahia, torneio que lhe garantiu o acesso à competição nacional.

"É o jogo mais importante da história do clube e temos que fazer a nossa parte", disse o técnico Bira Veiga, em entrevista coletiva.

Veiga assumiu o comando técnico do Bode no último final de semana. O jogo contra o Leão da Ilha marcará também a sua estreia no Vitória da Conquista.

O primeiro objetivo do treinador é evitar que o rubro-negro pernambucano vença a partida por dois ou mais gols: se perder com esta diferença, o Bode será eliminado e sequer fará o jogo de volta, marcado previamente para o dia 17 de abril, na Ilha do Retiro.

Na Copa do Brasil, gols marcados fora de casa servem como critério de desempate. Por isso, ao Vitória da Conquista será imperativo vencer sem levar gols.

Rebaixado para a Série B em 2012, o Sport chega ao torneio sob desconfiança da sua torcida: no início de 2013, foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste, dentro da Ilha do Retiro, para o Campinense, time que viria a se consagrar campeão.

Dupla Ba-Vi - Os outros dois representantes baianos, o Vitória e o Bahia, jogam somente na próxima semana: na quarta-feira, 10, o rubro-negro encara o Mixto, no Mato Grosso, e o tricolor também joga fora de casa, na quinta-feira, 11, contra o Maranhão.

Nesta quarta-feira, além de Conquista x Sport, também jogam Remo x Flamengo, Ceilândia x Ceará, Rio Branco-AC x Internacional, Guarani de Juazeiro x Santa Cruz, Veranópolis x Santo André, Noroeste x Criciúma, Nacional-AM x Águia de Marabá, Resende x Caxias, Cianorte x Barueri, Brasil de Pelotas x Atlético-PR, Naviraiense x Portuguesa e Bangu x Betim.

Nova Copa do Brasil - Nesta edição, a Copa do Brasil terá a participação de 80 clubes e terá duração de sete meses. A principal novidade é que, nas oitavas de final, os clube que participaram da Copa Libertadores também entrarão no torneio nacional.

O São Paulo será o único clube da Libertadores a ficar de fora, uma vez que defenderá o título da Copa Sul-Americana - o Vasco, que havia sido sexto colocado no Brasileirão, terá a benesse de entrar a partir das oitavas.

Assim como nas edições anteriores, o Campeão da Copa do Brasil também garante uma vaga na Libertadores de 2014.

