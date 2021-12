Conquista perde em casa na estreia da Copa do Brasil

Terceiro representante do futebol baiano na Copa do Brasil 2013, o Vitória da Conquista estreou na quarta-feira, 3, contra o Sport-PE, e perdeu por 1 a 0 no Lomanto Júnior. O gol foi marcado pelo volante Rithely, aos 43 minutos da primeira etapa.

O Bode teve maior volume de jogo durante toda a partida mas não conseguiu converter em gol. Durante a maior parte do jogo os donos da casa rondaram a área dos visitantes, mas abusou de perder gols. Nas poucas vezes que chegou ao ataque, o rubro-negro esbarrou na forte marcação e pouco finalizava.

Em um dos poucos lances de perigo, o meia Gabriel chutou de fora da área e a zaga afastou mal. Rithely, livre de marcação, pegou a sobra e guardou o único tento da partida.

Se vencesse por dois gols de diferença o time visitante eliminaria o jogo de volta, mas com esse placar o Vitória da Conquista forçou o jogo de volta, que acontecerá no próximo dia 17, em Recife. O Bode precisa vencer por dois ou mais gols.

Qualquer empate com gols classifica o Leão e o mesmo placar leva a disputa para os pênaltis e quem passar pelo duelo encara o Parnahyba-PI ou o ABC-RN na próxima fase.

O próximo compromisso do Vitória da Conquista será no próximo domingo, 7, válido pela quarta rodada da segunda fase do Baianão. O time encara o Feirense no Joia da Princesa, com o objetivo de conquistar a vitória fora de casa para sair última posição do Grupo 2 - chave que tem o Vitória como líder, com nove pontos - e manter ainda viva a expectativa de classificação para semifinal da competição.

