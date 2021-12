Conquista leva o seu 5º título e vai disputar Copa do Brasil

O placar foi magro, mas a campanha, invicta, foi convincente. Com 1 a 0 sobre o Jacobina, neste domingo, 20, o Vitória da Conquista confirmou o favoritismo e levou o título – seu quinto – da Copa Governador do Estado.

No jogo de ida, em Jacobina, o Bode já tinha saído na frente com 2 a 0. E no domingo, mesmo com a chuva que caiu o dia inteiro, cerca de 1.500 torcedores compareceram ao estádio Lomanto Junior.

"Essa foi a primeira vez que ganhamos uma edição da Copa Governador de forma invicta. Foram seis vitórias e um empate. Fico muito feliz que, mesmo com a chuva, tivemos torcida apoiando a gente na final", disse o presidente do time, Ederlane Amorim.

Além do título, o Bode também tem o artilheiro da Copa Governador. Halef Melo foi o destaque do torneio, com cinco gols. O tento da vitória, por sua vez, saiu dos pés de Todinho.

Como campeão, o Vitória da Conquista tinha o direito de escolher se disputaria a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2017. Optou pela primeira, por questões financeiras.

"Ainda tenho até quarta-feira para dar minha resposta para a Federação Bahiana de Futebol (FBF), mas, pelo cenário de hoje seria a Copa do Brasil. Não temos previsão de um cenário financeiro favorável para o segundo semestre de 2017, e, por isso, não vamos disputar a Série D", disse o dirigente.

Para Ederlane, a Copa do Brasil se torna mais interessante por conta do apoio financeiro, o que não acontece com a Série D do Brasileiro.

"Disputamos a Série D de 2011 a 2014, todos esses anos sem apoio nenhum. Não acho interessante participar, se não puder, de fato, disputar o campeonato", disse.

Dessa forma, a vaga baiana da Série D passa automaticamente para o Jacobina, segundo colocado na Copa Governador do Estado.

