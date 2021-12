Conquista joga por empate para garantir vaga inédita

Mesmo lutando contra o rebaixamento no Baianão, o Vitória da Conquista busca uma inédita classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 23, às 21h45, contra o Ceará, em Fortaleza. Para avançar à próxima fase, basta um empate fora de casa. Assim, a Bahia teria um representante do interior do estado na 2ª fase após 13 anos.

A última vez que um time baiano - fora a dupla Ba-Vi - passou de fase no Nordestão foi em 2003, quando o Fluminense de Feira terminou como vice-campeão. Na decisão contra o Ceará, o técnico Sérgio Araújo pode contar com a estreia do atacante Zé Paulo, campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense em 2013.

No confronto desta quarta, ambas equipes garantem classificação com um empate, com o Vovô avançando em primeiro e o Bode como um dos três melhores segundos colocados. Sem mudanças, os donos da casa buscam revanche após a derrota para a equipe baiana na rodada inicial, por 2 a 1.

Sampaio ainda sonha

Em São Luís (MA), o Sampaio Corrêa ainda sonha com uma vaga. Com a obrigação de vencer o Flamengo-PI, que ainda não marcou no torneio, o time maranhense precisa torcer pela vitória do Ceará ou do Bode, além de ultrapassar o perdedor no saldo de gols.

