O Vitória da Conquista, outro clube baiano na Copa do Brasil, deu adeus à competição na quarta-feira, 11, ao levar 2 a 0, em casa, do Santa Cruz. Pelo regulamento das duas primeiras fases, a equipe que vence o jogo de ida por dois ou mais gols de diferença, elimina o adversário sem a necessidade do confronto de volta.

Da Redação Conquista joga mal e cai diante dos reservas do Santa

O time do sudoeste baiano, de fato, mereceu a desclassificação pela fraca atuação de quarta. O Santa Cruz, atual campeão pernambucano de do Nordeste, foi a campo com o time reserva. Mesmo assim, dominou o jogo.

O atacante Bruno Moraes foi o melhor da partida e autor dos dois gols, ambos no segundo tempo. Aos 17 minutos, aproveitou cruzamento na área, se antecipou à zaga e bateu de pé esquerdo no canto. Aos 41, recebeu de Wallyson e tocou com tranquilidade na saída do goleiro Carlos.

