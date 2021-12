Conquista, Jacuipense e Bahia de Feira lutam pela 4ª vaga na semi

Está chegando ao fim a 1º fase do Baianão, mas ainda há grande expectativa para três equipes que disputam a 4ª colocação e a consequente vaga nas semifinais do torneio.

Com os rebaixados já definidos (Galícia e Flamengo de Guanambi), e com Vitória, Fluminense de Feira e Bahia já garantidos na próxima fase, as atenções na última rodada estão voltadas para a disputa entre Vitória da Conquista, Jacuipense e Bahia de Feira.

Atualmente na 4ª posição, o Conquista tem 14 pontos, os mesmos do Leão de Sisal e um a mais que o Tremendão, que tem 13 (veja a tabela completa na página B7). Hoje, o Bode leva vantagem no saldo de gols. No entanto, neste última rodada, tudo pode mudar, já que ele vai enfrentar justamente o Leão de Riachão, às 20h30, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

O momento é favorável ao Bode: é o único time que mesmo empatando pode conseguir passar de fase. Para isso acontecer o time feirense não pode vencer a Juazeirense, no mesmo dia e horário, no Estádio Joia da Princesa.

O cenário para a equipe de Feira de Santana é mais complicado, porém ainda é possível passar de fase. Para isso, precisa bater o time de Juazeiro e torcer Conquista empatar com o Leão Grená.

Já para os comandados de Clebson Araújo é vencer ou vencer. Nenhum outro cenário que não seja o triunfo garante a Jacuipense na semi. O ingrato da 4ª posição é que, na semifinal, vai dar de cara com o líder da primeira fase, o já garantido Vitória, além de decidir fora de casa.

O que está em jogo

A briga entre as equipes não é só pelo troféu ao fim do campeonato. Além disso, o que está em jogo é a possibilidade de jogar uma competição nacional no próximo ano. No caso, o 4º colocado do Baianão tem direito a uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Já o 3º melhor do torneio ganha vaga no Nordestão, assim como o 1º e 2º colocados, que ganham vagas para as duas competições.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

