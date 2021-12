Conquista estreia com triunfo no Baianão; rodada tem outros dois empates

Dos 11 times que participam do Campeonato Baiano, 10 estrearam no domingo, 29. A única equipe que não entrou em campo foi o Fluminense de Feira, isso porque um time vai folgar a cada rodada por conta do número de equipes. Assim, ao fim da primeira fase, todas os times terão jogado dez partidas.

Além Bahia e Vitória, que venceram as suas partidas de estreia, outros três confrontos agitaram a rodada do Baianão. O Vitória da Conquista estreou na competição com triunfo por 1 a 0 diante do Bahia de Feira, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. Já o Flamengo de Guanambi empatou em casa com o Galícia, por 1 a 1, no estádio 2 de Julho, em Guanambi.

A outra partida foi entre o Atlântico x Jacuipense, que terminou empatada em 2 a 2, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

O Esquadrão lidera a competição com três pontos ganhos e dois gols de saldo, o Rubro-negro vem logo atrás com um gol positivo. O atacante Kieza é o artilheiro, com 2 gols marcados.

Segunda rodada

A segunda rodada acontecerá em dias alternados, entre esta quarta, 1º de fevereiro, e o domingo, 5. Nesta quarta, o Jacobina recebe a Juazeirense às 20h30, no estádio José Rocha, em Jacobina. Já o Jacuipense vai pegar o Bahia dentro de casa, tentando a primeira vitória no torneio. O jogo também será na quarta, às 20h45, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

A rodada volta na quinta, 2, em jogo único, quando o Vitória recebe o Vitória da Conquista, em busca de se manter invicto na temporada. A partida será no Barradão, às 20h30.

No sábado, 4, será a vez Fluminense de Feira estrear no Baianão. O adversário será o Galícia, fora de casa, no estádio Pituaçu, em Salvador. A última partida da rodada será realizada no domingo, 5, entre Bahia de Feira x Atlântico, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O time que folgará na segunda rodada será o Flamengo de Guanambi.

