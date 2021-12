Conquista empata com Bahia de Feira e mantém vantagem

O Bahia de Feira tinha o mando de campo a favor para reverter a vantagem do Vitória da Conquista, na noite de quarta-feira, 11, em Feira de Santana. Com um futebol abaixo do esperado, porém, o Tremendão não levou perigo ao Bode e o jogo ficou no 0 a 0.

Com o resultado, o alviverde de Conquista, que fez melhor campanha na primeira fase do Baianão, pode empatar na volta, no Estádio Lomanto Júnior, no dia 22, que estará classificado para a semifinal.

O que aconteceu de importante no primeiro tempo foi fora de campo, mas atrapalhou o andamento do jogo: um dos refletores do Joia da Princesa apagou. Com isso, a bola só voltou a rolar após 15 minutos de paralisação.

Aos 22 do segundo tempo, emoção: o Bode teve chance clara com Tatu, mas o atacante chutou para fora. Aos 31, outra do time de Conquista: André Beleza acertou a trave.

adblock ativo