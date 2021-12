Conquista e Juazeirense avançam às semifinais do Baianão

Nos jogos que completaram as quartas de finais do Campeonato Baiano neste domingo, 22, Vitória da Conquista e Juazeirense avançaram para as semifinais da competição.

No Estádio Lomanto Júnior, a equilibrada partida entre o time da casa e o Bahia de Feira terminou em 2 a 2. A partida de ida acabou 0 a 0 e, devido a melhor campanha, o Conquista enfrenta o Colo-Colo na próxima fase.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Jackson abriu o placar para o time de Feira de Santana. Nos acréscimos da etapa inicial, o atacante Tatu empatou para o Bode.

Precisando vencer, o Bahia de Feira foi para o ataque e marcou o segundo logo aos nove minutos com Marcelo Pano. Aos 25, Tatu sofreu pênalti mas André Beleza desperdiçou a cobrança. O gol da classificação conquistense veio já aos 38 minutos com o zagueiro Fernando Belém.

Em Feira de Santana, o Jacuipense precisava apenas de um empate, mas a Juazeirense surpreendeu e acabou vencendo por 3 a 1. A partida foi marcada ainda por uma confusão entre a arbitragem e o time do Jacuipense.

O time de Riachão de Jacuípe saiu na frente, mas a Juazeirense reagiu e acabou virando o placar para 3 a 1. Após um lance polêmico dentro da área de ataque, o time da Jacuipense passou a pressionar a arbitragem e Polícia Militar teve que entrar em campo após o final da partida. O Cancão de Fogo agora enfrenta o Bahia nas semifinais, sendo o primeiro jogo no Adauto Moraes no dia 5 de abril.

Rebaixamento

Em Porto Seguro, foi definido o time que se junta a Catuense para disputar a 2ª divisão do Campeonato Baiano de 2016. O Jacobina venceu sua primeira partida na competição e acabou rebaixando o Serrano, que precisava apenas de um empate.

O time mongoió já vinha de uma campanha ruim na Copa Nordeste, sendo o lanterna do Grupo 1 com apenas 4 pontos. O Jacobina voltou a 1ª divisão do Baiano em 2015.

adblock ativo