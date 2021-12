Conquista e Jacobina decidem final da Copa Governador neste domingo

A Copa Governador do Estado conhecerá neste sábado, 19, o seu mais novo campeão. A grande final será disputada no Estádio Lomanto Júnior, onde o time da casa, Vitória da Conquista, recebe o Jacobina em partida marcada para as 16h.

No encontro de ida, em Jacobina, o Bode ignorou o caldeirão feito pela torcida do Jegue da Chapada e aplicou o placar de 2 a 0.

Este resultado só aumenta mais a vantagem do time, que além de decidir em casa, joga por dois resultados equivalentes, já que é dono da melhor campanha da competição.

Tradição

A boa campanha do Bode não é particular a esta edição. O time é o maior vencedor da competição, com quatro títulos conquistados. A equipe, inclusive, só ficou de fora em uma ocasião, justamente na edição do ano passado.

Um dos fatores que fazem o Conquista ter tanta força na Copa Governador é a valorização da base. Diferentemente da maioria dos participantes, o Vitória da Conquista é uma das poucas equipes que integra seu elenco profissional com jogadores vindos de suas divisões inferiores. E, justamente numa competição que estimula o uso de atletas com menos de 23 anos, como é o caso da Copa Governador, isso acaba sendo um diferencial.

O presidente do clube, Ederlane Amorim, chegou a admitir que, no mínimo, cerca de 80% do elenco que disputa a final de hoje fará parte do plantel para o Baianão de 2017.

No entanto, se conseguir fazer valer o favoritismo e a vantagem do regulamento, o Bode terá que ir ao mercado em busca de jogadores com nível de realizar uma boa campanha na Copa do Brasil – competição de preferência da diretoria.

O próprio Ederlane revelou decepção com as últimas campanhas do time no torneio nacional e quer apagar a má impressão com um sucesso na nova oportunidade.

O time disputou a Copa do Brasil por quatro anos consecutivos (entre 2011 e 2014), mas nunca foi longe. Agora 90 minutos o separa do retorno ao cenário nacional.

