Conquista é eliminado após derrota para o Ceará

Muitos achavam que poderia ocorrer o famoso 'jogo de compadres' na noite de quarta-feira, 24, no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Afinal, o empate classificaria tanto o Ceará, que garantiria a primeira posição do grupo, quanto o Vitória da Conquista, que se tornaria a primeira equipe do interior da Bahia a avançar à quartas de final da Copa do Nordeste desde o retorno da competição, em 2010.

No entanto, o que se viu na prática foi um partida extremamente disputada. No final, melhor para os donos da casa, que venceram por 1 a 0. O atacante Assisinho, aos 45 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Dessa forma, o time baiano deu adeus ao torneio.

A se julgar ao menos pela partida de ontem, a eliminação foi merecida. O Ceará, além de ter botado uma bola na rede, perdeu três outras boas oportunidades.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Bill perdeu gol feito de cabeça. Aos 26, Carlos fez bela defesa após cabeçada de Rafael Costa. Já no segundo tempo, aos 44, o goleiro conquistense voltou a salvar sua equipe depois de um chute à queima roupa de Siloé.

