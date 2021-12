Conquista corre atrás de parcerias para viajar de avião

Começa com programação incerta a semana em que o Vitória da Conquista tenta título baiano inédito, com apenas dez anos de fundação. O elenco do Bode se reapresenta nesta terça-feira, 28, para os treinos, visando à final de domingo contra o Bahia, na Fonte Nova, mas ainda não sabe o dia de viagem para a capital.

A programação ainda depende do meio de transporte que a delegação alviverde utilizará para vir a Salvador. A diretoria busca parcerias na sua cidade para a equipe poder viajar de avião. Se não, embarcará em ônibus, como de costume.

O presidente do clube, Ederlane Amorim, está confiante num roteiro mais rápida e menos desgastante, de avião. "Se formos de ônibus, iremos na quinta após o almoço. Mas, se formos de avião, iremos apenas no sábado. Estou confiante que conseguiremos ir no sábado", afirmou.

O time deve ficar no hotel Golden Park, na Pituba, onde costuma se hospedar em Salvador.

O técnico Evandro Guimarães reconhece a viagem na véspera como mais confortável. "Teríamos mais treinos em sequência. Mas, se formos na quinta, devemos realizar alguns treinamentos em Salvador mesmo", contou.

Guimarães disse que não costuma conversar com seus atletas logo após as partidas, mas recomendou principalmente descanso aos jogadores, quando acabou o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia em casa, domingo. "Pedi que repousassem bastante para a importante semana de preparação, visando à grande final", relatou o treinador.

Bicho do Bode

Em relação à premiação dos atletas pelo desempenho neste Campeonato Baiano, o presidente Ederlane Amorim garantiu que "cerca de 80%" do valor já foram pagos a eles, incluindo o bônus pela vaga à final. Porém, o clube decidiu não divulgar este montante.

"Falta apenas a definição do título ou da segunda colocação para a última parte", revelou Amorim, acrescentando que o 'bicho' pela participação na primeira fase da Copa do Brasil também foi repassada ao elenco. O Bode tomou 4 a 1 do Palmeiras em casa.

Ainda não foram divulgados datas e preços para venda de ingressos para a torcida conquistense na última partida do Estadual. "Devemos receber os 10% da carga total e o valor deve seguir o preço escolhido pela Fonte Nova", afirmou Amorim.

A expectativa doVitória da Conquista é que ocorra uma grande procura devido ao possível título inédito. "Espero que muitos torcedores compareçam e fortaleçam os nossos jogadores nesta importante final", comentou o presidente.

O Alviverde não possui desfalques por lesão ou suspensão para encarar o Tricolor.

adblock ativo