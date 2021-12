Conquista consegue seu primeiro ponto

Em noite inspirada do meia Rafael da Granja, o Vitória da Conquista, jogando em casa, escapou da sua segunda derrota na Copa do Nordeste. O jogador, com passagem pelo Vitória, marcou os dois gols do time no empate, por 2 a 2, com o CSA. A etapa inicial terminou com triunfo do Bode, mas logo no começo do segundo tempo a equipe alagoana foi buscar a virada. Rafael igualou o placar aos 20 minutos do tempo complementar. O outro jogo da noite envolveu Treze e Ceará, em Campina Grande.



O Vovô, com gol de Leandro Brasília, venceu por 1 a 0 e é líder do Grupo C

