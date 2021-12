Conquista começa a definir o time para a temporada 2017

O Vitória da Conquista oficializou duas contratações nesta segunda-feira, 16. Trata-se de dois jogadores já conhecidos pela torcida do Bode: o lateral-direito Dimas, que esteve no Conquista no ano passado, e o atacante Wander, que atuou no time em 2014, e que estava no Vitória-ES.

O atual campeão da Copa Governador do Estado inicia a temporada diante do Bahia de Feira, no dia 29 de janeiro, às 16h, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. O time também vai jogar a Copa do Brasil deste ano, quando enfrentará o Coritiba, no dia 8 de fevereiro, no Lomanto Júnior.

Copa do Brasil

Pensando no duelo diante do Coxa, o time começou a venda de ingressos com promoção. Nesta segunda, o clube anunciou no seu site que o ingresso da arquibancada custará R$ 30, mas para o torcedor que comprar o bilhete com dois dias antes do jogo, ou seja, no dia 6 de fevereiro, terá desconto e pagará o valor de R$ 20. Vale lembrar que a meia-entrada só será vendida no dia do confronto.

Programação da venda de ingressos:

Início: terça-feira, 17

Valor: Arquibancada (R$ 30). Antes do dia 6 de fevereiro, o ingresso custará R$ 20. Meia-entrada será vendida apenas no dia do jogo (8 de fevereiro).

Pontos: Falcão Calçados na Lauro de Freitas; Farmácia Ultra Econômica na Olívia Flores; Super Natural na Siqueira Campos; Tomacon Material de Construções na Morada dos Pássaros.

