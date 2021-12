Conor McGregor enfrentará Eddie Alvarez no UFC 205

O UFC informou na madruga desta terça-feira, 27, que Conor Mcgregor, campeão da categoria peso pena, enfrentará Eddie Alvarez, dono do cinturão da categoria peso leve no UFC 205, dia 12 de novembro, no Madison Square Gardem.

Mcgregor quer ser o primeiro lutador da história da organização a ter dois cinturões simultaneamente. Mas o presidente Dana White disse em entrevista para ESPN americana nesta terça que, caso vença, o lutador irlandês terá que abrir mão de um dos cinturões.

"Ele quer tentar conquistar dois cinturões. Se vencer, ele terá que abrir mão de um dos títulos após a luta em Nova York", falou o presidente.

adblock ativo