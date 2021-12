Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores 2019

O campeão brasileiro Palmeiras integrará o Grupo F da Copa Libertadores da América 2019, ao lado do argentino San Lorenzo, do colombiano Junior e de uma equipe saída do mata-mata, segundo o sorteio realizado na noite desta segunda-feira, em Luque.

A sexagésima edição da Libertadores contará com 47 clubes e a final será disputada em apenas uma partida, prevista para 23 de novembro, no estádio Nacional de Santiago do Chile.

O futuro campeão ganhará 12 milhões de dólares, o dobro pago ao River Plate, atual detentor do título, enquanto o vice ficará com 6 milhões de dólares.

