Conmebol revela datas da semifinal da Copa Sul-americana

A Conmebol revelou nesta sexta-feira, 2, as datas dos duelos de semifinais da Copa Sul-americana, com os confrontos entre Fluminense e Atlético Paranaense; Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla.

O duelo brasileiro vai ser disputado nos dias 7 e 28 de novembro, sendo o jogo de ida na Arena da Baixada e a partida de volta no Maracanã. Os dois confrontos serão às 21h45 pelo horário de Brasília.

No confronto colombiano, o Santa Fe sedia a primeira partida no estádio El Campín, dia 8 de novembro, enquanto o jogo decisivo será disputado no estádio Roberto Meléndez de Barranquilla, dia 29 do mesmo mês.

