Conmebol multa CBF por gritos homofóbicos de torcida durante a estreia do Brasil

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira, 27, que aplicou uma multa de US$ 15 mil (cerca de R$ 57 mil) à CBF por causa dos gritos homofóbicos de torcedores durante o jogo em que o Brasil venceu a Bolívia por 3 a 0, no último dia 14, no estádio do Morumbi, em São Paulo, em sua estreia na Copa América.

Naquela ocasião, parte dos presentes nas arquibancadas gritaram "bicha" quando o goleiro Lampe partia para cobrar tiros de meta. A entidade sul-americana acabou enquadrando a CBF nos artigos 8 e 14 do seu regulamento disciplinar, que falam em "insulto ou atentado contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, etnia, idioma, credo ou origem".

Não cabe recuso contra esta decisão tomada pela Conmebol, que também anunciou nesta quinta-feira uma punição à Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Neste caso, a entidade foi multada em US$ 10 mil (aproximadamente R$ 38 mil) por atraso da seleção do país para comparecer ao campo no jogo contra o Japão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. E a penalização foi aplicada por reincidência dos uruguaios neste tipo de infração.

