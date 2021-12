Conmebol libera torcida corintiana nos jogos em casa

A Conmebol aliviou a pena aplicada ao Corinthians, por causa da morte do torcedor boliviano Kevin Espada, e liberou a presença da torcida nos jogos em que o time for mandante na Copa Libertadores. A informação foi confirmada pela diretoria corintiana, que pretende recorrer da decisão de jogar sem torcedores fora de casa.

Ao julgar o recurso solicitado pelo clube brasileiro, nesta quinta-feira, o Tribunal de Disciplina reduziu o veto aos torcedores somente para partidas fora de casa, nos próximos 18 meses, em competições organizadas pela Conmebol, além de uma multa de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 391 mil).

Por conta do prazo, a punição valerá também para a próxima edição da Libertadores e para a final da Recopa Sul-Americana deste ano. O Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, vai enfrentar o rival São Paulo, dono do título da Copa Sul-Americana, em data ainda a ser definida.

Com a decisão, o Corinthians já poderá contar com sua torcida presente no Pacaembu na próxima rodada do Grupo 5. Na quarta-feira, o time enfrentará novamente o Tijuana, de quem perdeu por 1 a 0 na noite passada.

A nova punição contrasta com a pesada sanção provisória aplicada inicialmente pela Conmebol. Em 21 de fevereiro, dia seguinte à morte de Kevin Espada, a entidade anunciou punição cautelar, obrigando o Corinthians a jogar com portões fechados nas partidas que disputasse em casa na competição e proibindo seus torcedores de ir aos jogos do time como visitante.

A sanção imposta ao Corinthians foi colocada em prática em apenas um jogo, na quarta-feira passada, quando o time recebeu o Millonarios no Pacaembu com portões fechados. Apenas quatro torcedores corintianos estiveram no estádio, depois de terem entrado na Justiça comum e conseguido uma liminar.

Enquanto isso, 12 torcedores do Corinthians estão presos em Oruro desde aquele dia 20 de fevereiro, acusados de homicídio. Eles não foram liberados mesmo depois que um torcedor corintiano de apenas 17 anos, já no Brasil, confessou ter sido o autor do disparo do sinalizador.

A morte de Kevin Espada, de 14 anos, aconteceu no dia 20 de fevereiro, durante a partida entre Corinthians e San José, pela primeira rodada da Libertadores. Logo no início do jogo em Oruro, na Bolívia, um sinalizador que partiu do meio da torcida corintiana atingiu o jovem boliviano, no Estádio Jesus Bermúdez.

