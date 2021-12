Conmebol divulga logo oficial da Copa America 2019

A Conmbebol divulgou nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais a logo oficial da Copa America, que será realizada no Brasil em 2019. Com o verde e amarelo como as cores predominantes, a imagem ainda traz detalhes azul e branco.

O torneiro contará com com 12 seleções: as 10 filiadas da entidade - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela - e as convidadas, Qatar e Japão.

Programado para acontecer entre 14 de junho e 7 de julho, a competição terá sete sedes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. A última cidade ficará entre Fortaleza e Recife.

O Uruguai é o maior vencedor, com 15 títulos, seguido pela Argentina com 14. O Brasil vem em terceiro, com 8 títulos.

O Chile é o atual bicampeão do torneio.

¡Comienza la cuenta regresiva! El torneo de selecciones más antiguo del mundo. 🌎 Copa América #Brasil2019 🏆 🇦🇷🇧🇷🇧🇴🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇺🇾🇵🇪🇻🇪🇯🇵🇶🇦 pic.twitter.com/3KmEjzXgFo — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 15 de julho de 2018

