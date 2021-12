Conmebol define datas das quartas da Sul-Americana; Fluminense decide em casa

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada da fase de quartas de final da Copa Sul-Americana, com datas e horários de cada um dos quatro confrontos. Esta etapa da competição começará já na próxima semana, mas os três clubes brasileiros na disputa - Atlético-MG, Fluminense e Corinthians - só jogarão a partir do próximo dia 20.

O primeiro time do Brasil a entrar em campo será o Atlético-MG. O adversário é o La Equidad, da Colômbia, e jogo de ida acontecerá às 21h30 do dia 20, uma terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A vaga na semifinal será decidida no estádio El Campín, em Bogotá, uma semana depois, no dia 27, no mesmo horário.

Os outros dois clubes brasileiros duelarão por uma vaga nas semifinais. O primeiro jogo entre Corinthians e Fluminense será disputado no próximo dia 22, uma quinta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. O segundo será na semana seguinte, dia 29, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. As duas partidas serão realizadas às 21h30.

A fase de quartas de final da Copa Sul-Americana começará nesta terça-feira, dia 6, com o duelo entre Independiente e Independiente del Valle, do Equador, no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires. Dois dias depois, o Zulia receberá o argentino Colón, no estádio José Encarnación Romero, em Maracaibo, na Venezuela.

A definição dos primeiros semifinalistas será ainda antes dos jogos dos clubes brasileiros. No próximo dia 13, o Independiente del Valle receberá o Independiente no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Dois dias depois, o Colón jogará em sua casa, o estádio General Estanislao López, na cidade de Santa Fé, contra o Zulia.

