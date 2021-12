Conmebol confirma suspensão de Brasil x Argentina; Fifa deve definir próximos passos

A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, confirmou a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina deste domingo, 05. A partida foi suspensa alguns minutos após o início por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal.

>>Anvisa e Polícia Federal interrompem jogo entre Brasil e Argentina

A Anvisa já havia solicitado a deportação de quatro atletas da Argentina que ocultaram terem passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias, informação descoberta posteriormente.

"Por decisão do árbitro da partida, a partida organizada pela Fifa entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo está suspensa", diz a nota da Conmebol.

A instituição afirmou ainda que a Fifa determinará as etapas a serem seguidas, seguindo procedimentos predispostos em regulamentos.

"As eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição da Fifa. Todas as decisões relativas à sua organização e desenvolvimento são da competência exclusiva daquela instituição".

