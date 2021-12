Conheça dez promessas do esporte baiano que devem brilhar em 2011

Na terra ou no mar, a Bahia vem produzindo uma boa safra de atletas nos últimos anos. Algumas modalidades, como as maratonas aquáticas e o vôlei de praia, fizeram os baianos chegarem ao topo do mundo, a exemplo da nadadora Ana Marcela Cunha e do jogador das areias Ricardo.



Enquanto eles hoje ganham espaço na mídia, outros trabalham para chegar lá. O caminho é árduo, eles sabem, mas há muita gente boa e com talento afim de se esforçar para trilhar uma carreira de sucesso. Assim como Ana Marcela e Ricardo, alguns baianos já são apontados como jovens revelações. Saiba quem nossas apostas no esporte para 2011.

Manuela Cunha (Hipismo)

Convocada desde 2007 para representar o Brasil no Sul-Americano, campeã do Ranking Baiano, do Norte/Nordeste e segunda no Ranking Nacional, Manuela quer ser a melhor do Brasil

