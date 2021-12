Confusão marca venda de ingressos na Nova Arena

A grande movimentação de torcedores no entorno da Arena Fonte Nova, onde foram comercializados os ingressos para o clássico Ba-Vi, partida inaugural do novo estádio baiano, resultou em confusão na manhã desta sexta-feira, 29.

O tumulto entre torcedores e policiais ocorreu no ala norte do estádio, destinado à torcida do Bahia, quando PMs dispararam bombas de gás lacrimogênio próximo ao público que forçava a abertura dos portões de acesso aos postos de bilheteria. Algumas pessoas ficaram levemente feridas.

Desde às 8 horas da manhã de quinta, 28, torcedores do Bahia e do Vitória começaram a formar filas para a compra de ingressos. Até as 22h, cerca de 240 pessoas estavam acampadas nas duas filas, destinadas aos tricolores e rubro-negros, à espera do início das vendas, que só começou às 10h desta sexta.

Segundo a organização da Arena Fonte Nova, todos os ingressos postos a venda no local para as torcidas do Bahia e do Vitória estão esgotados. Para torcida do Vitória, entretanto, ainda é possível encontrar ingressos no estádio Barradão, a custo de R$75, para o acesso ao anel leste da Arena.

O diretor de marketing do consórcio Arena Fonte Nova, Lino Cardoso, disse, em entrevista a uma emissora de televisão, que a procura de ingressos superou a expectativa do consórcio. "Era esperada grande procura, mas (o número de torcedores) superou a expectativa. Ontem vimos que já tinha torcedor se arrumando para dormir aqui, chamamos a Polícia Militar, mas não tinha mais como colocar gradil do lado de fora", explicou Lino Cardoso.

De acordo com ele, a venda de ingressos não foi liberada antes de 10 horas para não "prejudicar" os torcedores que deixaram para chegar nesse horário. "Não poderia antecipar porque já havia previamente divulgado que começaria às 10 horas. Para os próximos jogos vamos tentar abrir as vendas com mais antecedência".

