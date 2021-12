Confusão em estádio deixa um morto na Indonésia; veja vídeo

Uma briga coletiva entre torcedores e policiais deixou um morto e ao menos 12 feridos na Indonésia. A confusão foi motivada pela insatisfação do público com o resultado de 1 a 1 no jogo entre Persis e Martapura FC.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, os torcedores se irritaram e, ao final da partida, invadiram o campo. Após a confusão, os torcedores tomaram as ruas e atiraram garrafas plásticas e pedras nos policiais, que responderam com gás lacrimogênio.

Assista a vídeo:

adblock ativo