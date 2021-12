Confrontos das oitavas da Copa do Brasil são definidos pela CBF

Em sorteio realizado na manhã desta quinta-feira, 1º, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além de América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude, que se classificaram para esta fase, o torneiro contará com a entrada de 11 equipes: Athletico Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, que participaram da Libertadores; o tricolor paulista foi eliminado da competição nesta quarta-feira, 30, também iniciam a competição nesta fase o Red Bull Bragantino, campeão da Série B de 2019, Cuiabá, vencedor da Copa Verde e Fortalezar, atual campeão do Nordeste.

Confira os duelos definidos;

1° jogo: Santos x Ceará, na Vila Belmiro, em São Paulo

2° jogo: Ceará x Santos, no Castelão, em Fortaleza

1° jogo: Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

2° jogo: Juventude x Grêmio, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

1° jogo: Botafogo x Cuiabá, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeio

2° jogo: Cuiabá x Botafogo, na Arena Pantanal, Cuiabá

1° jogo: Fortaleza x São Paulo, no Castelão, em Fortaleza

2° jogo: São Paulo x Fortaleza, no Morumbi, em São Paulo

1° jogo: Flamengo x Athletico, no Maracanã, no Rio de Janeiro

2° jogo: Athletico x Flamengo, Arena da Baixada, Curitiba

1° jogo: Atlético-GO x Internacional, estádio Olimpico, Goiânia

2° jogo: Internacional x Atlético-GO, Arena Beira-Rio, Porto Alegre

1° jogo: Palmeiras x Bragantino, Arena Palmeiras, em São Paulo

2° jogo: Bragantino x Palmeiras, Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista

1° jogo: Corinthians x América-MG, na Neo Química Arena, em São Paulo

2° jogo: América-MG x Corinthians, na Arena Independência, em Belo Horizonte

As equipes que avançarem para a próxima fase da competição, as quartas de final, conquistaram um prêmio de R$ 3,3 milhões. Lembrando que o vencedor do torneio leva R$ 54 milhões, R$ 2 milhões a mais que em 2019, quando o Athletico Paranaense conquistou o título.

