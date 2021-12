Confronto de técnicos cariocas é destaque no Ba-Vi de domingo

Nos últimos anos, é comum o clássico Ba-Vi ser o menos baiano impossível. Dos 22 prováveis jogadores que começarão a partida do próximo domingo, 6, às 16h, no Barradão, menos de dez são nascidos na terra.

No comando técnico, o panorama é o mesmo. Reina a escola de treinadores cariocas, com um dos professores - Antônio Lopes, 69 anos - à frente do Vitória, e o aprendiz Rogério Lourenço, 39, tendo o desafio de escalar o Bahia.

Apesar de representarem gerações bem distantes, os dois já trilharam o mesmo caminho no futebol. Foi em 95, quando, por um curto período, Lopes treinou o Cruzeiro, que tinha Rogério capitaneando a zaga.

"Tenho uma lembrança vaga daquela época. Lembro que o time não estava bem, mas o Lopes não tinha culpa nenhuma. Houve uma mudança de elenco e, por consequência, queda de rendimento", puxa pela memória Lourenço.

Para o técnico veterano, ele reserva elogios: "É um profissional sério, dedicado, que dá muita ênfase à disciplina". Porém, Lourenço dá a entender que Lopes não foi uma de suas inspirações. Perguntado sobre lições que teria aprendido com o delegado, esquivou-se: "Ah...deixa ele lá e eu aqui".

Em compensação, o adversário se derrete ao ressaltar as qualidades de seu ex-pupilo. "Acompanhei a carreira dele desde a base do Flamengo. Tinha muito talento e técnica. Por ser inteligente, tranquilo, ter este perfil, sempre achei que ele daria um bom técnico. Acredito que terá sucesso nesta empreitada", aposta.

Desempate - À parte a troca de afagos e rasgação de seda, Lourenço e Lopes estarão frente a frente no maior clássico do Estado. Serão, por pelo menos 90 minutos, inimigos. E já estiveram nesta situação apenas uma vez como treinadores. Aconteceu no Campeonato Brasileiro, em julho do ano passado, quando o atual comandante tricolor estava no Flamengo e o delegado tentava tirar o Avaí do sufoco.

O primeiro Ba-Vi do ano é, obviamente, importante para ambos, mas pode ser crucial para Rogério Lourenço. Pressionado pelos maus resultados, pode ser demitido caso o Esquadrão de Aço perca de novo. "Estou tranquilo", garante.

TRÊS PERGUNTAS PARA ANTÔNIO LOPES:

O princípio de crise no Bahia pode ser uma vantagem?

É difícil dizer. Na verdade, não estou preocupado com o Bahia. Já tenho preocupações o suficiente com o meu time.

Você considera o Vitória favorito para o Ba-Vi?

Clássico nunca tem favorito. Já vivi situações nas quais o pior time se supera e vence o jogo.

Qual pode ser o diferencial deste jogo?

Nossa torcida, que é fantástica. Aproveito e conclamo a todos para que lotem o Barradão.

TRÊS PERGUNTAS PARA ROGÉRIO LOURENÇO:

Você já foi treinado por Antônio Lopes no Cruzeiro, em 95. Como foi esta experiência?

Tivemos uma boa relação. Hoje, tenho muita admiração e respeito por ele.

Como treinador, o que pode falar sobre o delegado?

É uma pessoa muito dedicada nos treinos. Dá ênfase à disciplina e trabalha muito a parte tática.

Você se sente pressionado?

Estou tranquilo, mas será um jogo importantíssimo em todos os aspectos.

