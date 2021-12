Conforto, aperto, shows e até aula de salsa marcam Ba-Vi

Dois garçons disponíveis, comida e bebida à vontade e uma cadeira confortável para ver o primeiro clássico da final entre Bahia e Vitória, neste domingo, 6. Os tricolores Veronilson Matos e seu filho Ritson Matos tiveram todo o conforto no camarote vip. Enquanto não começava o Ba-Vi, até um show de Jorge Zarath com direito a aula de salsa deixava um clima diferenciado para eles.

"Ficamos até inibidos na hora de xingar. A turma aqui bate palma ou vaia de leve. É mais segurança e conforto. Porém, emoção mesmo ainda acho que e no meio da galera", disse o filho Ritson.

Já do outro lado, na última cadeira do anel superior, as rubro-negras Marília Barbosa e sua mãe Daniela apertam os olhos na tentativa de enxergar os atletas rubro-negros. Pela primeira vez na Arena, ambas não sabiam que o local escolhido era o pior da Fonte. "Muito distante mesmo. Estamos quase desistindo e descendo para o anel de baixo. Os jogadores ficam miudinhos", disse Daniela.

Ambas levaram aperto. Mais uma vez, apenas um elevador levava o torcedor do Vitória ao último anel. Para completar, apenas cinco pessoas podiam subir, por vez, causando imensa fila e muita revolta no lado Rubro-Negro. A escada que dá acesso ao local estava trancada sem nenhuma explicação.

Shows

Além de Jorge Zarath na área vip, as arquibancadas destinadas aos tricolores deram um presente para a galera com o reggae da banda Diamba antes do clássico começar. "É bom que acalma os nervos para o clássico, né? To calminho, calminho", descreveu João Macedo.

No Vitória, nada de show de bandas conhecidas. Apenas a torcida Imbatíveis fazia uma festa particular antes do jogo com seus batuques.

