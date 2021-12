Conflito de torcidas mancha primeiro Ba-Vi do ano

Os momentos que antecederam o primeiro Ba-Vi do ano, neste domingo, 1º, no Barradão, foram marcados por cenas de violência e pelo clima de tensão entre torcedores de Bahia e Vitória. Antes de entrar no estádio, houve confusão entre membros de duas torcidas organizadas da dupla. Para evitar confronto entre torcedores rivais, policiais militares intervieram utilizando bombas de efeito moral para dispersar os grupos.

Os ânimos se acirraram na chegada da Bamor (torcida organizada do Bahia) ao local, por volta das 14h45. Enquanto os quatro ônibus que transportavam os torcedores chegavam ao Barradão, um grupo de pessoas vestidas com camisas dos Imbatíveis (torcida organizada do Vitória) tentou se aproximar.

Nesse momento, os policiais agiram com bombas de efeito moral, e utilizaram também a cavalaria para afastar os torcedores do Leão. Na correria, alguns torcedores caíram.

Em frente ao estádio, próximo à bilheteria, outros grupos de torcedores das duas equipes entraram em conflito, causado, inicialmente, por músicas tradicionais de teor ofensivo cantadas por ambas as partes. Mais uma vez, a Polícia Militar interveio com a cavalaria e com bombas de gás, para separar os torcedores. Com isso, os grupos se dissiparam e não houve confronto entre esses torcedores.

Na entrada da Bamor no estádio, outro conflito voltou a ocorrer. Enquanto torcedores do Bahia estavam na fila para entrar, um grupo de torcedores do Vitória passou ao lado cantando músicas ofensivas contra o Tricolor.

Torcedores do Bahia saíram da fila e começaram a entoar canções de mesmo teor. Eles foram contidos por policiais militares, que utilizaram cacetetes para afastar os torcedores. Neste momento, houve confusão e diversos tricolores caíram. Até as 19h deste domingo, a Central de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Centel) não registrou ocorrências no Barradão.

Alguns torcedores do Bahia tentaram entrar no estádio com máscaras, como forma de provocação. No entanto, a polícia não permitiu.

"As máscaras são uma forma de provocação e podem gerar conflito entre torcedores", explicou o tenente coronel Henrique Melo, coordenador do policiamento no local. Segundo ele, 405 policiais militares atuaram na segurança dentro e fora do Barradão.

Melo lamentou os conflitos entre torcedores rivais e afirmou que a polícia teve que agir para evitar confrontos. "Se não fosse pelas torcidas organizadas, não teríamos problemas. Mas a maioria dos torcedores vêm ao estádio para se divertir e torcer em paz", disse ele.

Enquanto alguns torcedores da dupla procuravam confusão, os amigos César Oliveira e Crispim Souza (torcedores do Bahia e Vitória, respectivamente), divertiam-se fora do Barradão, antes da partida.

"Os verdadeiros torcedores vêm para o estádio torcer e se divertir. Violência e futebol não combinam", diz Oliveira.

