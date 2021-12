Confirmado contra Jones, Sonnen já provoca adversário do UFC

Após encher a paciência de Anderson Silva, Chael Sonnen agora é problema para outro campeão do UFC: o falastrão foi confirmado como um dos técnicos da 17ª edição do The Ultimate Fighter (TUF) americano, reality show que, assim como na sua versão brasileira, revelará um novo lutador para o torneio e colocará os dois treinadores do programa frente a frente no octógono.

E quem terá que aturar Sonnen nos estúdios e posteriormente no ringue será Jon Jones, atual campeão dos Meio-Pesados do UFC. A luta entre os dois está marcada para o dia 27 de abril de 2013, ainda sem local definido. As gravações do programa, que traz a disputa entre jovens Pesos-Médios por um contrato do UFC, começam no dia 29 de outubro e a exibição está prevista para começar em janeiro.

Chael não perdeu tempo para iniciar a nova temporada de provocações. Pouco depois de anunciada a luta entre ele e Jones, o falastrão foi ao programa "UFC Tonight", na terça-feira à noite, para criar polêmica, bem ao seu estilo: "Fiz tudo o que eu pude para alertar esse cara. Eu levantei um grande sinal que dizia: 'Hey Jon, eu estou voltando para os Meio-Pesados, o que significa que você deve arrumar suas malas e sair dela'. Ele estava falando em mudar para os Pesados, e era o que deveria ter feito. Ele esperou demais, e agora o homem chegou" disparou Sonnen.

Bastante controverso, o "gângster americano" ainda previu como será a sua contribuição para os novos lutadores que terá de treinar durante a disputa do TUF. " Haverá alguns tremendos jovens talentos. Eu vou pegar 50% deles e vou ensiná-los a lutar. A outra metade vai aprender como ser um pirralho egoísta com Jones. A boa notícia para esses 50% é que, quando tudo acabar, tenho certeza de que o técnico Jones vai dar uma festa dos infernos", provocou.

A luta entre Sonnen e Jones causou uma profunda alteração no calendário do UFC. Chael estava marcado para enfrentar Forrest Griffin pelo UFC 155, em dezembro, na sua primeira luta de volta aos Meio-Pesados, divisão que deixou para disputar entre os Médios, categoria na qual desafiou Anderson Silva.

